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Ксения Собчак призвала помочь с учебниками школьникам в Башкирии

Ксения Собчак призвала помочь с учебниками школьникам в Башкирии

11:52, 14 авг 2022

Ксения Собчак призвала помочь школьникам в башкириском городе Стерлитамак. Известная телеведущая рассказала в своем телеграм-канале, что в одной из школ города для учащихся шестых классов не хватает учебников.



Собчак в своей публикации утверждает, что обеспокоенные граждане прислали ей скриншоты из родительского чата. Классный руководитель в диалоге жалуется, что из-за дефицита все учебники будут предоставляться детям не в печатном, а в цифровом виде.

Пока, как утверждает педагог, учебная литература пришла лишь для седьмых, восьмых и девятых классов. Для шестиклассников заказ отправлен, но прислать учебники обещают примерно во втором полугодии, то есть примерно в январе 2023 года.

По словам классного руководителя, в школе существует дефицит учебников по литературе, английскому и русскому языку, географии, истории, математике. Педагог попросила поискать их у старших детей.


– Поможем школярам, раз уж Министерство образования РБ не может, – написала Собчак.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак
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