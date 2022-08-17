В Башкирии преподаватели одной из гимназий массово написали заявления об увольнении

11:32, 17 авг 2022

Ученики Гимназии № 1 Благовещенска и их родители обратились с жалобами к члену совета СПЧ при главе РБ Сергею Жукову и рассказали о массовом увольнении учителей. По их словам, это происходит из-за невыносимых условий труда.







— Уже не первый год в нашей школе проблемы из-за нового директора. Например, учителям дают мало часов, а соответственно, и платят мало. Так работать невозможно. Премии распределяют пальцем вслепую, еще и дают тем, кто нравится. Особенная проблема насчет «нравятся — не нравятся». Тот, кто нравится и прислуживает, получает премии и выходные. Кто остался с обратной стороны, постоянно бегает к директору по любому поводу и «получает по шляпке», лишается премий и часов и получает какие-то задания на выходные, — рассказала одна из учениц.



Школьники сообщили, что заявления на увольнение написали уже 11 учителей. Дети обеспокоены тем, что перед началом учебного года гимназия останется без преподавателей. Особенно остро проблема встает перед выпускными классами, так как уволиться решили и учителя основных предметов, таких как русский язык и алгебра.





— Наши учителя устали терпеть такое отношение к себе. Наша школа совсем скоро станет пустой. Кто нас будет учить? К тому же мы выпускной класс, — сообщили школьники.



— Учителей не хватает, как будут экзамены сдавать дети? Когда было первое собрание с новым директором, она обещала очень много, но ничего не сделала, — возмутилась одна из родительниц.



Директор гимназии № 1 ситуацию прокомментировала и заявила, что никакого массового увольнения учителей в школе нет. Давать дополнительную информацию отказалась.

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