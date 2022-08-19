Проект ФГИС "Моя школа" введут в школах Башкирии с 1 сентября

11:41, 19 авг 2022

В школах Башкирии с 1 сентября стартует новый проект. В регионе запустят федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа». Об этом сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.







По словам министра, это единая витрина данных для учителей, учеников и родителей. В эту систему интегрированы электронный школьный дневник, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека цифрового образовательного контента, видео-конференц-связь на базе «Сферума».



Для учеников открываются новые возможности. Так, они получат доступ к банку тестов для самодиагностики. Более того, система позволяет общаться ученикам и учителям в безопасной социальной сети.





Родители получат доступ к журналу и расписанию, также смогут участвовать в собраниях в режиме онлайн.

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