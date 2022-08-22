В Башкирии 11 школ оказались не готовы к новому учебному году

14:38, 22 авг 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров раскритиковал неготовность школ к 1 сентября. Оказалось, что ученики 11 образовательных учреждений останутся без полноценного обучения. Об этом сегодня, 22 августа, заявил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.



— Из 11 школ вызывают опасения шесть школ, где мы не видим достаточного количества рабочих на объекте, не видим более положительной динамики. Остальные пять успеют отремонтировать к 1 сентября, — рассказал министр.



Кушнаренковский, Мечетлинский, Краснокамский, Аургазинский и Белокатайский районы — места, где школьники будут вынуждены с 1 сентября обучаться по индивидуальной программе. Кого-то отправят учиться онлайн, а кто-то воспользуется планом Б — ученики поедут в школу в соседнее село или же власти организуют обучение в близстоящем интернате, рассказали главы районов. Сколько потребуется времени на завершение работ — неизвестно. Однако главы заверяют, что через две-три недели ремонт закончится.



— Это плохой знак, что мы не можем сделать вовремя. Есть деньги, но нет желания, возможности, компетенции. Без разницы, как это называется. Вовремя не сделали, а тревогу-то надо бить раньше, не за неделю. Нужно тревогу бить за несколько месяцев. Что касаемо подрядчиков... На пушечный выстрел нельзя подпускать подрядчиков, которые не умеют работать. Если они документы нормально не могли оформить, то какого чуда ждали от них? — возмутился Назаров.



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