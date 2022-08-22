В Башкирии школы будут работать в режиме соблюдения антиковидных мер

14:48, 22 авг 2022

В Башкирии скоро вновь начнется учебный год. Как заявил на оперативном совещании в Центре управления республикой премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, в школах необходимо пересмотреть снятые ранее ограничения по коронавирусу.







«По санитарным нормам есть смягчение: разрешили вернуться к кабинетной системе, отменили масочный режим для педагогических работников. Здесь ситуация кажется более простой и комфортной, но тем не менее мы слышим, что статистика говорит о росте ковида. Поэтому надо [принять] все меры, которые необходимы, чтобы максимально уменьшить возможность распространения и появления инфекции в школах», – подчеркнул Назаров.



Министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что праздничные линейки 1 сентября пройдут в традиционном формате. При этом будут соблюдаться антиковидные меры.





Также в школах республики возобновится работа антиковидных инспекторов. Будет проведена дезинфекционная обработка, генеральная уборка. Сотрудники образовательных организаций пройдут профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а также медосмотры. Помимо этого, работники образовательных учреждений пройдут вакцинацию в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

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