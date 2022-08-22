Ряд школ Башкирии до сих пор не находятся под охраной
21:31, 22 авг 2022
В некоторых школах Республики Башкортостан по сей день отсутствует охрана. Раскрыл ситуацию на совещании правительства 22 августа руководитель Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин.
– Имеется небольшой процент школ из числа малокомплектных, где число школьников не превосходит пятнадцать человек. В этих образовательных организациях, к сожалению, охрана не осуществляется, – сообщил Хажин.
Согласно информации Министерства образования Башкирии, в 71 % школ охрану осуществляют частники, еще двадцать девять процентов – штатные сотрудники или представители аутсорсинговых компаний.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии школы будут работать в режиме соблюдения антиковидных мер.
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