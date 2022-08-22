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Ряд школ Башкирии до сих пор не находятся под охраной

Ряд школ Башкирии до сих пор не находятся под охраной

21:31, 22 авг 2022

В некоторых школах Республики Башкортостан по сей день отсутствует охрана. Раскрыл ситуацию на совещании правительства 22 августа руководитель Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин.



– Имеется небольшой процент школ из числа малокомплектных, где число школьников не превосходит пятнадцать человек. В этих образовательных организациях, к сожалению, охрана не осуществляется, – сообщил Хажин.

Согласно информации Министерства образования Башкирии, в 71 % школ охрану осуществляют частники, еще двадцать девять процентов – штатные сотрудники или представители аутсорсинговых компаний.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии школы будут работать в режиме соблюдения антиковидных мер.

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