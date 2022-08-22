Ряд школ Башкирии до сих пор не находятся под охраной

21:31, 22 авг 2022

В некоторых школах Республики Башкортостан по сей день отсутствует охрана. Раскрыл ситуацию на совещании правительства 22 августа руководитель Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин.







– Имеется небольшой процент школ из числа малокомплектных, где число школьников не превосходит пятнадцать человек. В этих образовательных организациях, к сожалению, охрана не осуществляется, – сообщил Хажин.



Согласно информации Министерства образования Башкирии, в 71 % школ охрану осуществляют частники, еще двадцать девять процентов – штатные сотрудники или представители аутсорсинговых компаний.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии школы будут работать в режиме соблюдения антиковидных мер.

Читайте также: В Башкирии 11 школ оказались не готовы к новому учебному году

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram