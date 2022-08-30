В Башкирии планируют увеличить бюджетные места в вузах и колледжах

09:05, 30 авг 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ поручил проработать возможность увеличения числа бюджетных мест в вузах и колледжах республики. Причем количество мест, по его словам, должно быть увеличено на направлениях, вызывающих повышенный интерес у абитуриентов.







— Если абитуриенты проявляют большой интерес к профессиям, связанным с информационными технологиями, значит по ним надо наращивать количество бюджетных мест, — сказал Радий Хабиров. — У подростков должна быть возможность осваивать актуальные специальности.



Глава республики поручил Минобру РБ решить вопрос увеличения бюджетных мест на востребованных направлениях уже в следующем году.





Министр образования и науки республики Айбулат Хажин сообщил, что на предстоящий учебный год колледжам выделили 22637 бюджетных мест, на которые было подано 60410 заявлений. Учебные заведения провели прием абитуриентов по 65 профессиям и 124 специальностям. Конкурс в колледжи республики растут ежегодно. В 2020 году было 15 человек на место, в текущем году уже 49 человек на место. Особы интерес вызывает сфера информатики и вычислительной техники.



В вузы республики на 14933 места абитуриенты подали почти 160 тысяч заявлений. Самый большой конкурс наблюдается в УГАТУ — 19 человек на место, далее идут УГНТУ (17 человек на место) и БГПУ (14 человек на место).









Министр добавил, что контрольные цифры приема по вузовским специальностям и направлениям подготовки растут каждый год. За последние пять лет количество бюджетных мест в вузах республики увеличилось на 42,5 процента. Значительная доля выпускников школ республики выбрала университеты Башкирии.

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