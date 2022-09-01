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Стало известно, какие нововведения в школах России появятся с 1 сентября 2022 года

Стало известно, какие нововведения в школах России появятся с 1 сентября 2022 года

11:58, 01 сен 2022

Какие правила придется соблюдать школьникам в новом учебном году. Они коснулись также педагогов и родителей. 

Поднятие флага России  

С 1 сентября в Башкирии и по всей стране в школах каждая неделя будет начинаться с поднятия государственного флага под гимн России. А дети, добившиеся успехов в учебе и в общественной жизни, получат право вносить и поднимать его. Об этом еще весной сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.


Правительство страны выделило около миллиарда рублей для учебных заведений на покупку флагов, гербов и флагштоков. Предполагается, что полностью обеспечить школы страны необходимым удастся к 2024 году.

Запрет на использование телефонов

В России школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках. О нововведении 31 августа сообщил министр просвещения. Он пояснил, что гаджеты негативно влияют на здоровье детей и отвлекают их от занятий.

Стоит отметить, что детям не запрещено пользоваться телефонами в промежутках между занятиями, поэтому родители смогут созвониться с ними во время перемены.

Запрет на продажу алкоголя 1 сентября

В День знаний в Башкирии и в других регионах страны ввели ограничение на продажу алкоголя. Отмечается, что запрет действует только на розничную торговлю. В заведениях общественного питания алкоголь покупать можно. За нарушения правил гражданам грозит штраф.

Бесплатное питание детям с инвалидностью

Для школьников с инвалидностью государство гарантирует бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных учреждениях. Дети, которые учатся на дому, тоже смогут получать его. У них также есть и возможность брать взамен денежную компенсацию.

Урок дополнительного образования

5 сентября 2022 года в школах страны пройдут уроки дополнительного образования «Разговоры о важном». Во время занятий учителя будут рассказывать детям о тех событиях, которые происходят в стране, и беседовать с ними об общечеловеческих ценностях. Предполагается, что это поможет детям лучше изучить историю России, а также получить достоверную информацию о происходящем от педагога. Занятия будут проходить каждую неделю по понедельникам, первым уроком.


В 2022 году школы Башкирии открыли свои двери для 55 тысяч первоклассников. С Днем знаний всех учеников поздравил Радий Хабиров.

— Все 500 тысяч школьников Башкортостана, достойно учитесь и правильно выбирайте свой жизненный путь! В Башкортостане почти 200 тысяч студентов вузов и колледжей — всем желаю выучиться и стать настоящими людьми! Поздравляю ребят, их родителей, отдельно педагогов! С началом учебного года. С Днем знаний! — сказал глава республики.

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Источник: proural.info
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