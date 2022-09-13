В Башкирии школьники и учителя могут получить денежные премии

09:09, 13 сен 2022

В Башкирии школьники, ставшие победителями и призерами всероссийских или межрегиональных олимпиад, могут претендовать на получение премии Главы РБ. Вознаграждение могут получить и подготовившие их учителя.







Как сообщили в Министерстве образования и науки РБ, прием документов на получение премии Главы РБ по итогам прошлого учебного года стартует 16 сентября. Размер премий школьникам и учителям утвержден указом Главы РБ. Победители всероссийских олимпиад и педагоги, которые их подготовили, смогут получить по сто тысяч рублей, призеры и их наставники — по 60 тысяч рублей. Победители и призеры олимпиад, которые входят в список Минобразования РФ, смогут получить по десять и пять тысяч рублей соответственно. Победители и призеры межрегиональных олимпиад по башкирскому языку и литературе получат по пять и три тысячи рублей соответственно. Школьникам, которые стали победителями или призерами олимпиад сразу по нескольким предметам, премия выплачивается за каждое достижение.





Если в подготовке победителя олимпиады принимали участие сразу несколько учителей, размер премии делится между ними поровну. Если один педагог подготовил несколько призеров или победителей, он может получить вознаграждение за каждого.



Документы на получение премии следует направлять по адресу: Министерство образования и науки РБ, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2 (кабинет № 305. Прием документов завершается 30 сентября. В электронном виде документы не принимаются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram