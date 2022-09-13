Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В Башкирии школьники и учителя могут получить денежные премии

В Башкирии школьники и учителя могут получить денежные премии

09:09, 13 сен 2022

В Башкирии школьники, ставшие победителями и призерами всероссийских или межрегиональных олимпиад, могут претендовать на получение премии Главы РБ. Вознаграждение могут получить и подготовившие их учителя.



Как сообщили в Министерстве образования и науки РБ, прием документов на получение премии Главы РБ по итогам прошлого учебного года стартует 16 сентября. Размер премий школьникам и учителям утвержден указом Главы РБ. Победители всероссийских олимпиад и педагоги, которые их подготовили, смогут получить по сто тысяч рублей, призеры и их наставники — по 60 тысяч рублей. Победители и призеры олимпиад, которые входят в список Минобразования РФ, смогут получить по десять и пять тысяч рублей соответственно. Победители и призеры межрегиональных олимпиад по башкирскому языку и литературе получат по пять и три тысячи рублей соответственно. Школьникам, которые стали победителями или призерами олимпиад сразу по нескольким предметам, премия выплачивается за каждое достижение.


Если в подготовке победителя олимпиады принимали участие сразу несколько учителей, размер премии делится между ними поровну. Если один педагог подготовил несколько призеров или победителей, он может получить вознаграждение за каждого.

Документы на получение премии следует направлять по адресу: Министерство образования и науки РБ, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2 (кабинет № 305. Прием документов завершается 30 сентября. В электронном виде документы не принимаются.

Читайте также:

Как будут отдыхать школьники в 2022-2023 учебном году
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также

В Башкирии на поощрение победителей школьных олимпиад выделят 12 млн рублей
Образование в Башкирии
В Башкирии на поощрение победителей школьных олимпиад выделят 12 млн рублей
В Башкирии победителей школьных олимпиад предлагают поощрять денежными премиями
Образование в Башкирии
В Башкирии победителей школьных олимпиад предлагают поощрять денежными премиями
В Башкирии победители олимпиад по башкирскому и родным языкам получат премию главы региона
Образование в Башкирии
В Башкирии победители олимпиад по башкирскому и родным языкам получат премию главы региона
В Башкортостане школьникам выплатят до 160 тысяч рублей: новый указ Хабирова
Образование в Башкирии
В Башкортостане школьникам выплатят до 160 тысяч рублей: новый указ Хабирова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: