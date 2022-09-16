Родители воспитанников уфимской гимназии восстановили в должности уволенного директора

10:53, 16 сен 2022

Директор уфимской гимназии №158 Ришат Камалов остается на своем посту. Об этом стало известно в ходе встречи родителей с начальником управления образования Уфы Азатом Батыршиным сегодня, 15 сентября.







Также эту информацию Камалов лично подтвердил в официальной группе гимназии в соцсети «Вконтакте».



«Дорогие друзья! Я принял решение отдохнуть, ухожу в отпуск с семьей! Вернусь 20 октября на работу», - заявил он.



«Что же касается аренды спортивной площадки, то данный вопрос отложили на десять дней» - сообщила одна из участниц встречи.





Напомним, что ранее родители учеников гимназии требовали восстановить в должности уволенного директора башкирской гимназии №158 Ришата Камалова. Они написали несколько обращений к главе республики Радию Хабирову. По их мнению, директора могли вынудить уйти с поста из-за конфликта с застройщиками, которые без согласования с учреждением начали строительство футбольного поля.

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