Родители воспитанников уфимской гимназии восстановили в должности уволенного директора
10:53, 16 сен 2022
Директор уфимской гимназии №158 Ришат Камалов остается на своем посту. Об этом стало известно в ходе встречи родителей с начальником управления образования Уфы Азатом Батыршиным сегодня, 15 сентября.
Также эту информацию Камалов лично подтвердил в официальной группе гимназии в соцсети «Вконтакте».
«Дорогие друзья! Я принял решение отдохнуть, ухожу в отпуск с семьей! Вернусь 20 октября на работу», - заявил он.
«Что же касается аренды спортивной площадки, то данный вопрос отложили на десять дней» - сообщила одна из участниц встречи.
Напомним, что ранее родители учеников гимназии требовали восстановить в должности уволенного директора башкирской гимназии №158 Ришата Камалова. Они написали несколько обращений к главе республики Радию Хабирову. По их мнению, директора могли вынудить уйти с поста из-за конфликта с застройщиками, которые без согласования с учреждением начали строительство футбольного поля.