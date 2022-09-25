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Путин запретил мобилизовывать студентов вузов и колледжей

Путин запретил мобилизовывать студентов вузов и колледжей

10:18, 25 сен 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Об этом пишут РИА «Новости».



Студенты очной и очно-заочной формы обучения, получающие первое высшее образование, будут иметь отсрочку при частичной мобилизации, говорится в указе Путина. Отсрочку при частичной мобилизации получат также получающие первое среднее профессиональное образование.

Позже стало известно также, что освободили от частичной мобилизации и аспирантов. Об этом уведомили представители Минобрнауки РФ.


«В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся. Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся», — рассказал представитель ведомства в эфире радио «Говорит Москва».

Уточняется, что при этом должна быть очная или очно-заочная форма, государственное образовательное учреждение и обязательно аккредитованная программа, по которой проходит обучение. На сегодняшний день это все критерии для освобождения от частичной мобилизации для студентов.

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Источник: ura.news
Теги: мобилизация
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