Власти Уфы рассказали, как будут менять уехавших по мобилизации учителей

09:06, 29 сен 2022

В школах Уфы есть резерв, чтобы заменить ушедших по мобилизации учителей, заверили в мэрии. По словам чиновников, замена будет временной, пока педагог не вернется.







В горадминистрации сослались на разъяснение Министерства обороны РФ и военкоматов.



— Если педагоги-мужчины, служившие в армии и имеющие военную специальность, попадут под частичную мобилизацию, то учебный процесс продолжится в штатном режиме по расписанию. В период его отсутствия временно заменят другим учителем, — сообщили UFA1.RU в пресс-службе мэрии Уфы.





Ранее стало известно, что одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя биологии. 29-летний Урал Ишмухаметов признавался лучшим молодым педагогом района, к тому же он имеет опыт военной службы и соответствующую специальность. По словам родителей учеников, их дети лишились «учителя от Бога». В администрации Уфимского района заявили, что обращались к военкому с просьбой по возможности оставить Ишмухаметова на преподавательской работе, но вчера учитель был мобилизован.

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