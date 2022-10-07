Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ-2023

22:50, 07 окт 2022

Министерство просвещения России утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов общеобразовательных школ. Соответствующий приказ опубликован на сайте правового регулирования.







Выпускные экзамены для школьников пройдут:



24 мая (среда) — история, физика, биология;

30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);





6 июня (вторник) — русский язык;

9 июня (пятница) — математика;

14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.



Ранее Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Так, минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39.

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