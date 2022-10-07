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Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ-2023

Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ-2023

22:50, 07 окт 2022

Министерство просвещения России утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов общеобразовательных школ. Соответствующий приказ опубликован на сайте правового регулирования.



Выпускные экзамены для школьников пройдут:

24 мая (среда) — история, физика, биология;
30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);


6 июня (вторник) — русский язык;
9 июня (пятница) — математика;
14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;
17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Так, минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39.

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Источник: ura.news
Теги: образование егэ
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