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В школах 30 районов Башкирии введут единую школьную форму

В школах 30 районов Башкирии введут единую школьную форму

14:08, 10 окт 2022

Министр образования республики Айбулат Хажин сообщил Радию Хабирову, что в Башкирии все больше учебных заведений переходят на единую школьную форму. Об этом он сказал на совещании в правительстве.



По словам Айбулата Хажина, сейчас около 30 муниципалитетов приняли решение ввести в учебных заведениях школьную форму. Он отметил, что их выбор не будет однообразным, у них есть несколько вариантов, как по комплектации одежды, так и по ее цветовой гамме. При этом ткань, из которой шьют школьную форму, будет качественной и доступной по цене. Для многодетных и малоимущих детей ее стоимость покроют деньгами из бюджета.


Радий Хабиров отметил, что школьная форма это удобно и практично, но заставлять вводить ее никого не нужно. Родители должны сами решать этот вопрос.

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Источник: proural.info
Теги: школьная форма образование Хажин Айбулат
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