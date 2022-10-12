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В Башкирии закупили 20 новых автобусов для школ

В Башкирии закупили 20 новых автобусов для школ

13:59, 12 окт 2022

Для районов Башкирии были закуплены 20 новых школьных автобусов марки ГАЗ. 12 октября машины выехали в муниципалитеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

– Автобусы позволят нашим школам заменить часть устаревшего транспорта, разгрузить действующие маршруты, а где-то открыть новые, – отметил чиновник.

Новые автобусы рассчитаны на перевозку 18 человек. Они оснащены системами спутниковой навигации, тахографами, дополнительным отопителем и ремнями безопасности.

Всего в Башкирии есть 1 465 школьных автобусов. Они работают на 872 маршрутах.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: образование
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