В Башкирии закупили 20 новых автобусов для школ

13:59, 12 окт 2022

Для районов Башкирии были закуплены 20 новых школьных автобусов марки ГАЗ. 12 октября машины выехали в муниципалитеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.



– Автобусы позволят нашим школам заменить часть устаревшего транспорта, разгрузить действующие маршруты, а где-то открыть новые, – отметил чиновник.



Новые автобусы рассчитаны на перевозку 18 человек. Они оснащены системами спутниковой навигации, тахографами, дополнительным отопителем и ремнями безопасности.



Всего в Башкирии есть 1 465 школьных автобусов. Они работают на 872 маршрутах.

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