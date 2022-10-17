Минпросвещения РФ запретило родителям и учителям пользоваться WhatsApp

10:01, 17 окт 2022

Минпросвещения России запретило родителям и учителям пользоваться WhatsApp (*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и другими иностранными мессенджерами (Viber, Skype и Google Drive) в образовательном процессе. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».







По данным издания, в ведомстве посоветовали педагогам перейти на «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум». Также сообщается, что некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты, но в Минпросвещения утверждают, что таких поручений не давали. По мнению экспертов, это частные инициативы, которые связаны с включением владеющей мессенджером компании Meta* в перечень экстремистских организаций.





В Минпросвещения «Ъ» подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но заметили, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В ведомстве подчеркнули, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

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