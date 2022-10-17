Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

Минпросвещения РФ запретило родителям и учителям пользоваться WhatsApp

Минпросвещения РФ запретило родителям и учителям пользоваться WhatsApp

10:01, 17 окт 2022

Минпросвещения России запретило родителям и учителям пользоваться WhatsApp (*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и другими иностранными мессенджерами (Viber, Skype и Google Drive) в образовательном процессе. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».



По данным издания, в ведомстве посоветовали педагогам перейти на «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум». Также сообщается, что некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты, но в Минпросвещения утверждают, что таких поручений не давали. По мнению экспертов, это частные инициативы, которые связаны с включением владеющей мессенджером компании Meta* в перечень экстремистских организаций.


В Минпросвещения «Ъ» подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но заметили, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В ведомстве подчеркнули, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: образование
Читайте также

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков
Происшествия в Башкирии
Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков
Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей
Образование в Башкирии
Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей
Новый учебный год в школах начнется в традиционном очном формате: Минпросвещения России
Образование в Башкирии
Новый учебный год в школах начнется в традиционном очном формате: Минпросвещения России
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу
Происшествия в Башкирии
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: