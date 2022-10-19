Школьники из Ишимбая обратились к Хабирову с просьбой помочь их учителю избежать мобилизации
09:38, 19 окт 2022
Ученики 11 «А» класса школы №18 в Ишимбае записали видеоролик, на котором попросили главу Башкирии Радия Хабирова помочь их учителю избежать частичной мобилизации.
«Нашего учителя истории и обществознания, которого мы ценим и уважаем, Акимова Виктора Сергеевича забирают на СВО в ходе частичной мобилизации. Виктор Сергеевич не только дает нам школьные знания, но и воспитывает в нас дух патриотизма, а также он ведет очень активную школьную жизнь, является завучем по воспитательной работе», - рассказали школьники в своем обращении.
Ученики отметили, что в городе есть проблемы с учителями и, если их учитель уедет, то никто не сможет подготовить их к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и истории.
«Он многое сделал для школы и учеников, к каждому нашел индивидуальный подход, чем взывал желание получать знания, и изучать историю своего государства», - сказали ученики выпускного класса.
В завершении старшеклассники призвали услышать, заметить и попробовать решить их проблему.
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