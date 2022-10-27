Глава Башкирии прокомментировал объединение БашГУ и УГАТУ в один вуз

21:34, 27 окт 2022

Во время прямой линии в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире прокомментировал историю с объединением двух крупнейших вузов региона в один. По словам Хабирова, процесс слияния БашГУ и УГАТУ практически завершился – все юридические формальности уже были соблюдены.







- Осталось дело уже не месяцев, а дней. Решение (об объединении БГУ и УГАТУ – Ред.) уже принято министерством высшего образования и науки, но процедурные моменты переходного этапа, они завершаются. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить коллективы обоих университетов. Я хорошо понимаю, что Институт права БашГУ, где я проработал 14 лет, предал меня анафеме за это решение, - пошутил Хабиров.



Глава Башкирии отметил, что докажет делами, что «решение было правильным».





- Мы объединили не убивая, я считаю. Объединили, чтобы усилить. Скажу научному сообществу: вы же сами почувствовали, что мы значительно усилили финансирование. Я к чему это говорю? Мы создаем крупного игрока на карте высшего образования. Хочу сказать, что если бы мы не вышли с этой инициативой объединения двух вузов, было бы невозможно выйти на линию строительства студенческого кампуса, - пояснил Хабиров.

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