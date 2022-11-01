Студенты медколледжа в Стерлитамаке просят вернуть их уволенного директора

13:55, 01 ноя 2022

Студенты Стерлитамакского медицинского колледжа начали массово писать обращения к главе республики в комментариях под его публикациями в социальных сетях. Учащиеся рассказали, что их «шокировало» увольнение их директора Виля Ибрагимова, при этом студенты даже не знают причину такого решения.







— Виль Рашидович — хороший человек, который всегда заботился о колледже, благоустраивал его, следил за порядком во всем. Мы хотим учиться в привычной атмосфере, которую создал наш директор за 10 лет, — говорится в одном из обращений студентов.



Учащиеся также добавили, что экс-директор колледжа знал каждого студента и относился ко всем ним с большим уважением.



На обращения в соцсетях вскоре последовал ответ от Минздрава республики. Там отметили, что у директора колледжа истек срок контракта.





— Все руководители образовательных медицинских учреждений работают по срочному контракту. После завершения срока договор может быть расторгнут или продлен. С Вилем Рашидовичем трудовой договор расторгли по обоюдному волеизъявлению работника и работодателя на прекращение трудовых отношений на согласованных ими условиях, а именно в соответствии с общими основаниями прекращения трудового договора, по соглашению сторон. По желанию работника его могут принять в профессорско-преподавательский состав колледжа. По состоянию на 31.10.2022 года такого заявления в отдел кадров колледжа Виль Рашидович не предоставлял, — говорится в ответе ведомства.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram