В Салаватском районе Башкирии закрыли школу и уволили учительницу

15:59, 01 ноя 2022

В деревне Саргамыш Салаватского района закрыли начальную школу. Учительница Вазира Русина 13 лет борется с чиновниками за спасение образовательного учреждения.







Первый раз школу пытались закрыть в 2009 году, но педагог отстояла ее, указав на то, что в деревне закрывать школу без схода жителей нельзя. Учительницу несколько раз увольняли, но основания были незаконными, поэтому она каждый раз возвращалась к своей работе.



— В нашем районе все начальные школы закрыты. Я обращалась к главе района Кашапову, но он не обращает на это внимания. Если закроется школа, закроется деревня, — рассказала Вазира Русина.



Теперь 24 ученика будут ездить на автобусе в соседнюю деревню. Правда, транспорт рассчитан на меньшее количество человек, но другого выхода у детей нет.





— Как отправлять ребенка одного так далеко? У нас машины нет, чтобы отвозить, придется отправлять на автобусе. Ехать далеко, километров двадцать. Придется раньше вставать, а дети-то еще маленькие, жаль будить так рано, — поделилась переживаниями мама одного из школьников.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram