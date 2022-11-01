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В Салаватском районе Башкирии закрыли школу и уволили учительницу

В Салаватском районе Башкирии закрыли школу и уволили учительницу

15:59, 01 ноя 2022

В деревне Саргамыш Салаватского района закрыли начальную школу. Учительница Вазира Русина 13 лет борется с чиновниками за спасение образовательного учреждения.



Первый раз школу пытались закрыть в 2009 году, но педагог отстояла ее, указав на то, что в деревне закрывать школу без схода жителей нельзя. Учительницу несколько раз увольняли, но основания были незаконными, поэтому она каждый раз возвращалась к своей работе.

— В нашем районе все начальные школы закрыты. Я обращалась к главе района Кашапову, но он не обращает на это внимания. Если закроется школа, закроется деревня, — рассказала Вазира Русина.

Теперь 24 ученика будут ездить на автобусе в соседнюю деревню. Правда, транспорт рассчитан на меньшее количество человек, но другого выхода у детей нет.


— Как отправлять ребенка одного так далеко? У нас машины нет, чтобы отвозить, придется отправлять на автобусе. Ехать далеко, километров двадцать. Придется раньше вставать, а дети-то еще маленькие, жаль будить так рано, — поделилась переживаниями мама одного из школьников.

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Источник: www.proural.info
Теги: Салаватский район школа Саргамыш
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