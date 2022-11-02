В Уфе на базе БГУ и УГАТУ создали Уфимский университет науки и технологий

10:09, 02 ноя 2022

1 ноября в Башкирии создали Уфимский университет науки и технологий. Его образовали путем слияния Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета.







Новый вуз внесли в Единый реестр юридических лиц. Его ректором назначили Вадима Захарова, бывшего руководителя БашГУ.



Напомним, УУНТ принял участие в программе господдержки «Приоритет 2030». Ежегодно университет будет получать грант в 100 млн рублей.





Напомним, ранее во время прямой линии в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире прокомментировал историю с объединением двух крупнейших вузов региона в один. По словам Хабирова, процесс слияния БашГУ и УГАТУ практически завершился – все юридические формальности уже были соблюдены.

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