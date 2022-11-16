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В школьной столовой Белорецка выявили грубые нарушения

В школьной столовой Белорецка выявили грубые нарушения

19:26, 16 ноя 2022

В Белорецке в столовой школы №10 во время внеплановой проверки выявили ряд грубых нарушений. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.



Проверка происходила на перемене, когда кормили детей с ограниченными возможностями здоровья. В помещении было чисто, дежурные в колпаках. При этом отсутствовало контрольное блюдо на раздаче.

Ребят ждала холодная еда. В меню борщ со сметаной, но сметаны в супе не было. Второе блюдо вместо 210 гр повар положил чуть более 130 гр. В овощехранилище обнаружили антисанитарные условия: на полу земля, отсутствуют стеллажи и поддоны, предназначенных для хранения овощей и фруктов. Не хватает также морозильных ларей, и необходима замена жарочных листов для духовки. Родители также не проверяли питание детей – журнал проверок отсутствовал.  

Через два дня после этого в школьную столовую с проверкой приехали технолог и заместитель руководителя управления образования. Работники убрались в складских помещениях, но снова был зафиксирован значительный недовес салата и первого блюда, этот факт уже зафиксировали в акте проверки.

«Ситуация вопиющая. Не буду пока называть фамилию повара, но так относиться к питанию детей недопустимо!», - сказал Андрей Иванюта, добавив, что официальные письма-претензии были направлены руководству школы и подрядчику питания.

Подрядчик провел в школе работу с персоналом и заверил, что все недостатки будут устранены.


Также глава района обратился к родительскому комитету с просьбой несколько раз в неделю контролировать качество питания детей.

«Питание в школе № 10 поставлено на особый контроль. Внеплановые проверки будут продолжены, в случае выявления нарушений будет поставлен вопрос о замене персонала столовой», - отметил Иванюта.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Андрея Иванюты
Теги: Белорецк Белорецкий район нарушения школьное питание Иванюта Андрей Иванович
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