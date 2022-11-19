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В Белорецке уволили школьного повара

В Белорецке уволили школьного повара

19:52, 19 ноя 2022

В столовой школы №10 города Белорецка выявили грубые нарушения, в связи с чем пришлось уволить повара. Как сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, проверки в учебном заведении велись целую неделю.



Качество питания в школе проверяли представители администрации района, специалисты управления образования, технолог, советник главы района по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, уполномоченный по делам ребенка по Белорецкому району, представитель муниципального родительского комитета, родители школьников.

- Организатор питания на нарушения отреагировал, приняты следующие меры: уволен повар, установлены стеллажи в овощехранилище, установлена отдельная морозильная камера для хранения мясных полуфабрикатов, - подвел итоги проверки Андрей Иванюта.

Также был издан новый приказ о бракеражной комиссии, проверяющей качество, вес блюд и санитарно-гигиенические требования.

По словам главы района, нового повара на месте обучает старший повар школ города, в которых работает этот организатор питания.

- Еда подается своевременно, и детей на столах ждут горячие блюда, недовес в порциях не допускают, - отчитался Андрей Иванюта.


Для родителей в школе составили расписание, по которому родители из разных классов могут приходить в столовую на трех переменах в день и следить за качеством еды, которой питаются их дети.

- С контроля эту школу не снимаем, кроме школьной столовой выявили и другие проблемные вопросы, требующие решения, - отметил глава района. - Мой новый первый заместитель Ильгиз Хайруллин, который отвечает за образование и социальную сферу района, вчера осмотрел школу, в понедельник с ним обсудим, какие меры будем предпринимать.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Андрей Иванюта
Теги: Белорецк Белорецкий район школьное питание
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