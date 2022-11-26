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В одном из школьных туалетов Уфы установили муляжи камер видеонаблюдения

В одном из школьных туалетов Уфы установили муляжи камер видеонаблюдения

12:06, 26 ноя 2022

В Уфе в школьном туалете установили муляжи камер видеонаблюдения. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 25 ноября, появилась информация о том, что в школе №49 руководство установило видеокамеру прямо в мужском туалете. Это привело в возмущение не только школьников, но и их родителей.



Мэрия Уфы со ссылкой на слова директора учреждения поведала, что устройства в туалете не подключены к системе видеофиксации, и, следовательно, никакая запись на них не ведется. Утверждается, что муляжи камер установили в воспитательных целях, чтобы дети не портили имущество в санузле.

Тем не менее, сегодня же «видеокамеры» демонтировали.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа
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