При какой температуре дети могут не ходить в школу - разъяснение Минобразования Башкирии

09:19, 07 дек 2022

Погода в Башкирии в январе не радует стабильностью: то морозы под -30, то метель и гололед на дорогах. И каждый раз школьники с надеждой поглядывают на термометры – а вдруг на улице мороз, и можно остаться дома, пока их родители заваливают вопросами учителя и школьные чаты. В министерстве образования Башкирии объясняют: решение о том, вести или не вести ребенка в школу из-за морозов, принимают под свою ответственность только родители. В свою очередь, школы будут открыты в любом случае, и даже если на занятия придут 1-2 ученика, то домой их никто не отправит, а будут обучать согласно расписанию.







Вообще, в целях профилактики ОРВИ среди школьников, занятия можно не посещать при следующих температурных показателях:



- 25° С и ниже: в 1-4 классах.



- 27° С и ниже: в 5-8 классах,



- 32° С и ниже: в 9-11 классах.



Эти показатели действительны для городских школ. Если школа находится в сельской местности, то можно смело минусовать еще 2 градуса: -23° С, - 25° С и -30° С соответственно.



Если вы решили оставить ребенка дома, то не забудьте предупредить об этом классного руководителя, ведь отчет о посещаемости ведется ежедневно.





- Решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно. При этом стоит понимать, что многое зависит от температуры воздуха в классах, актовом зале, столовой и т.д. По санитарным нормам она не должна быть ниже 18 С. То есть очные занятия в школе могут быть отменены только в том случае, если температура воздуха в школе ниже установленной нормы. Если температурный режим соответствует нормам – занятия не отменяются! - подчеркнули в образовательном ведомстве.



Если из-за морозов занятия в школе отменяются, то эта информация должна быть оперативно донесена до родителей, а учеба организуется в дистанционном формате.



А ЧТО ПО ЛЫЖАМ?



Начиная с третьей четверти, занятия физкультурой для школьников проводятся на улице – ученики встают на лыжи. И снова у родителей возникает множество вопросов: если на улице -20, занятия проводятся в классе или в зале. А если тепло, но сильный ветер и снег?



На этот счет также есть правила и четкий температурный режим. Итак, кататься на лыжах можно:



В 1-2 классах: до -12° С (если нет ветра), до -8° С (при скорости ветра до 5 м/с), до -5° С (при скорости ветра 6-10 м/с),



В 3-5 классах: до -14° С (если нет ветра), до -12° С (при скорости ветра до 5 м/с), до -8° С (при скорости ветра 6-10 м/с),









В 6-8 классах: до -16° С (если нет ветра), до -14° С (при скорости ветра до 5 м/с), до -12° С (при скорости ветра 6-10 м/с),



В 9-11 классах: до -18° С (если нет ветра), до -16° С (при скорости ветра до 5 м/с), до -14° С (при скорости ветра 6-10 м/с).



Если скорость ветра превышает 10 метров в секунду, то занятия на лыжах не проводятся вообще.

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