В Уфе на карантин закрыли еще 4 школьных класса
17:22, 13 дек 2022
В Орджоникидзевском районе Уфы закрыли на карантин четыре школьных класса. Об этом рассказала местная администрация.
Согласно данным на сегодняшний день, превышение эпидемиологического порога по острым респираторным вирусным заболеваниям и гриппу было зарегистрировано в одном класс в гимназии №82, в одном – в лицее №83 и в двух – в школы №145.
Недавно министр образования и науки республики Айбулат Хажин пояснил, что согласно законодательству, школьный класс закрывают на карантин в случае, если в нем заболело 20% и более детей. То есть, если в классе обучается 20 школьников и из них заболели четверо, то принимается решение о приостановке учебного процесса и вводе ограничений.
Ранее сообщалось о том, что в Минторге Башкирии рассказали о причинах некачественного питания в школьных столовых республики.
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