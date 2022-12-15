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В Башкирии будет увеличено количество грантов сельским учителям

В Башкирии будет увеличено количество грантов сельским учителям

11:43, 15 дек 2022

В Башкирии увеличат количество грантов сельским учителям до 150. Количество грантов увеличится в 6 раз. Соответствующие поручение в рамках своего послания Госсобранию Башкирии 15 декабря дал глава РБ Радий Хабиров.



«Наша общая задача повышать престиж профессии педагога. Усилить его социальную защищенность. В школы республики, особенно сельские нужен приток молодых специалистов. Поручаю правительствую увеличить до 150 число грантов молодым сельским учителям с 2023 года», - сказал Радий Хабиров.

Отметим, что в этом году в Башкирии грантовую поддержку размером 690 тысяч рублей распределили среди 25 сельских учителей. Изначально ее получали также 150 человек, но потом программу поддержки срезали. 

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович послание к Госсобранию сельские учителя гранты
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