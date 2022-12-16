В Минобразования Башкирии назвали даты ЕГЭ в 2023 году

10:22, 16 дек 2022

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин со ссылкой на Минпросвещения и Рособрнадзор России назвал даты проведения ЕГЭ в 2023 году. Соответствующий пост чиновник опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».







Так, ЕГЭ в следующем году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период – с 26 мая по 1 июля, а в дополнительный – с 6 по 19 сентября.



26 мая основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ – 19 и 20 июня.





Единый госэкзамен по русскому языку планируется провести 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней предполагается устроить в один день – 1 июня. Экзамены по истории и физике пройдут 5 июня, ЕГЭ по обществознанию – 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.



Министр также отметил, что проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

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