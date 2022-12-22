В Башкирии Минобразования рекомендовало соблюдать масочный режим в школах

16:02, 22 дек 2022

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин порекомендовал соблюдать масочный режим в школах. Об этом он сказал на пресс-конференции «Башинформа» 22 декабря.







– Здесь на предусмотрительность директора, его здравый смысл. Если школа закрыта на карантин, праздничных мероприятий внутри помещения быть не может. На улице можно, но тут нужно смотреть на погоду», – отметил чиновник.



Напомним, в Башкирию начал возвращаться масочный режим на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом – его ввели в медицинских и социальных учреждениях. В начале недели региональный Роспотребнадзор сообщил, что на карантин в республике закрыты 158 классов в 50 школах.

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