В Башкирии назвали число болеющих ОРВИ и гриппом школьников

14:47, 24 дек 2022

В Башкирии на данный момент на карантине находятся порядка 46 тысяч школьников. Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.







Он отметил, что общее число школьников в республике составляет 509 тысяч. Соответственно, болеет сейчас практически каждый десятый школьник.



Вопрос о введении карантина по гриппу и ОРВИ находится в компетенции руководства учебных заведений. Школы и классы закрываются, если число заболевших превышает 20 процентов. По мере выздоровления детей директор школы может отменить карантин. Сейчас не «ковидные» времена, когда карантин вводился приказом Роспотребнадзора.



— Больше всего заболевших детей в Уфе. Здесь и контактов больше, и дети передвигаются на общественном транспорте, и в магазины ходят, и в общественные места ходят. Случаев заражения гораздо больше, чем на селе, — сказал Айбулат Хажин.





Что касается возможного продления школьных каникул из-за большого количества болеющих детей, министр отметил, что все будет решаться на местах. Если в отдельной школе после каникул будет превышен эпидпорог по числу заболевших, директору поступит рекомендация ввести дистанционный режим обучения.



— Карантин по гриппу вводится, как правило, на неделю. Отдыхать в это время дети не будут, они будут учиться дистанционно. Всеми методиками учителя уже овладели, — добавил Айбулат Хажин.

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