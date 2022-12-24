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В Башкирии назвали число болеющих ОРВИ и гриппом школьников

В Башкирии назвали число болеющих ОРВИ и гриппом школьников

14:47, 24 дек 2022

В Башкирии на данный момент на карантине находятся порядка 46 тысяч школьников. Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.



Он отметил, что общее число школьников в республике составляет 509 тысяч. Соответственно, болеет сейчас практически каждый десятый школьник.

Вопрос о введении карантина по гриппу и ОРВИ находится в компетенции руководства учебных заведений. Школы и классы закрываются, если число заболевших превышает 20 процентов. По мере выздоровления детей директор школы может отменить карантин. Сейчас не «ковидные» времена, когда карантин вводился приказом Роспотребнадзора.

— Больше всего заболевших детей в Уфе. Здесь и контактов больше, и дети передвигаются на общественном транспорте, и в магазины ходят, и в общественные места ходят. Случаев заражения гораздо больше, чем на селе, — сказал Айбулат Хажин.


Что касается возможного продления школьных каникул из-за большого количества болеющих детей, министр отметил, что все будет решаться на местах. Если в отдельной школе после каникул будет превышен эпидпорог по числу заболевших, директору поступит рекомендация ввести дистанционный режим обучения.

— Карантин по гриппу вводится, как правило, на неделю. Отдыхать в это время дети не будут, они будут учиться дистанционно. Всеми методиками учителя уже овладели, — добавил Айбулат Хажин.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: грипп орви школьники карантин
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