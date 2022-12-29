В Башкирии дети — студенты мобилизованных смогут перевестись на бюджет
09:06, 29 дек 2022
В Башкирии дети мобилизованных смогут перевестись с коммерческой формы обучения на бюджетную. Об этом в соцсетях сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. .
На заседании совета ректоров вузов Башкирии было принято решение о предоставлении детям мобилизованных жителей Башкирии социальной поддержки. Так, учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений могут рассчитывать на перевод с коммерции на бюджет, также им предоставляется бесплатное проживание в общежитиях. Те, кто обучается очно, получат материальную поддержку.
Для получения этих мер студенту нужно обратиться в администрацию своего учебного заведения.
Напомним, семьям мобилизованных в Башкирии собирались выплатить по 20 тысяч рублей к Новому году. Заявку на получение средств подали более 4 тысяч семей. В то же время уфимка прошла целый квест, чтобы получить льготы от республики.