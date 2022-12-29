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В Учалах появился филиал медицинского колледжа

В Учалах появился филиал медицинского колледжа

21:49, 29 дек 2022

В Учалах открылся филиал медколледжа, рассказал в своих соцсетях глава местной администрации Руслан Гилязетдинов. По специальности «Сестринское дело» на сегодняшний день в заведении обучаются 25 студентов, в следующем году на базе 9 и 11 классов в колледж примут еще 50 учащихся, а к 2024 году число мест упланируют увеличить уже до 125.



— Как только узнал, что по инициативе Радия Хабирова в республике будут открываться четыре колледжа, я принял для себя решение: не могу пока сказать где и как — решим, но Учалы будут участвовать в проекте, — вспоминает Руслан Гилязетдинов.

В филиале оборудовали уже 16 учебных кабинетов и создали все необходимые условия для подготовки медиков.

Как рассказал глава района, в ближайшее время начальство учебного заведения встретится с директорами школ города, родителями и детьми для обсуждения привлечения в колледж новых студентов.


— Очень надеюсь, что среди студентов появятся и парни, а для кого-то это станет первой ступенькой, чтобы в дальнейшем поступить в медуниверситет и стать врачом! — пишет Руслан Гилязетдинов.

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Источник: proural.info
Фото: Vk/Руслан Гилязетдинов
Теги: Учалы Учалинский район
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