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В Башкирии предложили экстренно продлить школьные каникулы

В Башкирии предложили экстренно продлить школьные каникулы

21:18, 05 янв 2023

Жители Башкирии предложили продлить школьные каникулы. Все из-за аномальных морозов, которые обрушатся на днях на республику.



«Продлите детям каникулы. Мороз с понедельника 35 градусов ночью. Никогда не выходили в Башкирии 9 января с каникул. Всегда 14-16 января, в зависимости от дня недели», — предложила Софья С.


«Школьники выходят на учебу 11 января 2023 года по годовому календарному учебному графику. Решение об отмене занятий в связи с низкой температурой воздуха школа принимает самостоятельно с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий, а также руководствуясь требованиями СанПиН к температурным нормам внутри учебных помещений – от 18 до 24 градусов. Способ информирования родителей школа также определяет самостоятельно: посредством размещения информации на официальном сайте школы, а также путем информирования родителей через родительские чаты и социальные сети. При этом школа работает при любой температуре наружного воздуха», — ответили на инициативу в министерстве образования и науки республики.

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Источник: news102.ru
Теги: каникулы
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