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Жителям Башкирии объяснили, при какой температуре дети могут не ходить в школу

Жителям Башкирии объяснили, при какой температуре дети могут не ходить в школу

11:39, 09 янв 2023

Во время сильных морозов детям разрешается не ходить в школу. В Министерстве образования и науки Башкирии рассказали, при какой температуре можно не посещать учебу.

Учащиеся 1-4 классов городских школ могут оставаться дома при 25 °С, сельских — при -23 °С; 5-9 классов — при -27 и – 25 °С, 10-11 классов — при -32 и -30 °С соответственно.



Также учитывается температура воздуха в классах, актовом зале, столовой и других помещениях. В них столбики термометров не должны опускаться ниже 18 °С. Решение об отмене уроков принимает руководство учебного заведения. В эти дни рекомендуется проводить занятия дистанционно.

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Источник: www.proural.info
Теги: образование морозы
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