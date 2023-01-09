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В Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы

В Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы

16:16, 09 янв 2023

Школьные каникулы в Башкирии из-за морозов продлили на один день, до 11 января включительно.

«В связи с понижением температуры воздуха администрациям образовательных организаций рекомендовано начать учебный процесс 12 января. В то же время в эти дни необходимо организовать контроль за тепловым режимом в школьных зданиях», — заявил министр образования и науки региона Айбулат Хажин.



С 9 января детские сады республики продолжают работу в штатном режиме.

«Напомню, что школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий», — добавил Айбулат Хажин.

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Источник: www.bashinform.ru
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