В Башкирии из-за морозов продлили школьные каникулы

16:16, 09 янв 2023

Школьные каникулы в Башкирии из-за морозов продлили на один день, до 11 января включительно.



«В связи с понижением температуры воздуха администрациям образовательных организаций рекомендовано начать учебный процесс 12 января. В то же время в эти дни необходимо организовать контроль за тепловым режимом в школьных зданиях», — заявил министр образования и науки региона Айбулат Хажин.







С 9 января детские сады республики продолжают работу в штатном режиме.



«Напомню, что школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий», — добавил Айбулат Хажин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram