Жители Башкирии смогут получить сертификаты на сумму от 20 до 50 тысяч рублей

11:12, 14 янв 2023

В 2023 году число получателей образовательных сертификатов в Башкирии вырастет почти в два раза. Образовательные социальные сертификаты на профессиональное обучение и дополнительное профобразование в текущем году смогут получить 700 жителей нашего региона.







Для сравнения, в 2022 году было выдано чуть более 400 сертификатов.



Напомним, что подобные сертификаты полагаются гражданам, которые состоят на учете в центрах занятости, женщинам в декретном отпуске, а также пенсионерам, намеренным продолжить трудовую деятельность. Кроме того, с 2023 года появилась новая категория граждан, которые смогут претендовать на получение образовательных сертификатов, — это участники СВО.





— Причем если для других категорий граждан сумма сертификата будет составлять 20 тысяч рублей (в прошлом году было десять тысяч рублей), то для участников СВО мы приняли решение увеличить сумму сертификата до 50 тысяч рублей, — пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. — Из 700 сертификатов, которые мы планируем выдать в 2023 году, 200 как раз предназначены для участников СВО, оставшиеся 500 — для всех остальных категорий граждан.









С 2023 года вступают в силу еще несколько новаций, касающихся выдачи сертификатов. Например, с этого года подать заявку на сертификаты можно не только в центрах занятости республики, но и через региональный портал госуслуг. Изменился порядок возмещения затрат на услуги образовательных организаций: если ранее средства перечислялись напрямую гражданину, то теперь субсидии будут получать сами учебные заведения. Программу обучения и образовательную организацию граждане по-прежнему смогут выбрать самостоятельно.

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