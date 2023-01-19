Ученики в Ишимбае подбросили таракана в школьную столовую
10:59, 19 янв 2023
В Ишимбае ученики местной школы подбросили таракана в школьную столовую и решили выложить это в сеть.
Ученики школы №18 в Ишимбае решили весьма оригинальным способом отказаться от посещения столовой. Они подбросили туда таракана, засняли на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, как по столу и еде бегает таракан. А голоса за кадром говорят: «Это наша 18-ая школа».
После появления ролика управлением образования города была инициирована проверка. В ходе которой авторы видео признали, что принесли насекомое в школу сами.
«Для изучения достоверности изложенных фактов в социальных сетях о наличии в пищеблоке СОШ №18 насекомых было проведено служебное расследование.
Насекомые не обнаружены. После проведенной педагогической работы с обучающимися, разместившими видео в социальных сетях, было признательное слово от самих обучающихся, о том, что насекомое было принесено в школу для мотива отказа от горячего питания», - сообщил начальник управления образования города Ишимбай Ильшат Исмагилов.
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