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В Минобразования Башкирии прокомментировали отсутствие лыж в школах

В Минобразования Башкирии прокомментировали отсутствие лыж в школах

12:07, 31 янв 2023

В ведомстве посоветовали жаловаться в школу или в городской отдел образования, если детям не дают спортинвентарь.



Вопрос о том, должны ли детям предоставлять лыжи, задала в комментарии на странице  Радия Хабирова в «Вконтакте» жительница Стерлитамака.

«Лыжи включены в перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации общеобразовательных программ», - сообщила замначальника отдела госполитики в сфере общего образования республиканского Минобразования Татьяна Васильева.


По ее словам, средства обучения и воспитания предоставляются ученикам бесплатно на время получения образования. Она рекомендовала обратиться в администрацию школы или в отдел образования муниципалитета, если ребенку спортинвентарь не выдали.

Также в ведомстве сообщили, что с 1 января текущего года увеличили нормативы расходов на приобретение средств обучения — с полутора до 2,5 тысячи рублей на каждого ученика.

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Источник: mkset.ru
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