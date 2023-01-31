В Минобразования Башкирии прокомментировали отсутствие лыж в школах

12:07, 31 янв 2023

В ведомстве посоветовали жаловаться в школу или в городской отдел образования, если детям не дают спортинвентарь.







Вопрос о том, должны ли детям предоставлять лыжи, задала в комментарии на странице Радия Хабирова в «Вконтакте» жительница Стерлитамака.



«Лыжи включены в перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации общеобразовательных программ», - сообщила замначальника отдела госполитики в сфере общего образования республиканского Минобразования Татьяна Васильева.





По ее словам, средства обучения и воспитания предоставляются ученикам бесплатно на время получения образования. Она рекомендовала обратиться в администрацию школы или в отдел образования муниципалитета, если ребенку спортинвентарь не выдали.



Также в ведомстве сообщили, что с 1 января текущего года увеличили нормативы расходов на приобретение средств обучения — с полутора до 2,5 тысячи рублей на каждого ученика.

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