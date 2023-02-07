БАГСУ получит имя первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

13:58, 07 фев 2023

Сегодня, 7 февраля, первому президенту Башкирии исполнилось бы 89 лет. До своего дня рождения политик не дожил чуть меньше месяца. Нынешний глава региона и ряд высших лиц республики почтили память Муртазы Рахимова.







Как рассказал Радий Хабиров, сегодня он собирается передать проект указа об увековечивании памяти экс-лидера региона вдове Муртазы Рахимова.



В тексте документа, в частности, содержится пункт о присвоении имени первого президента Башкирии одной из новых стратегических улиц Уфы.





— Мы предлагаем Башкирскую академию госслужбы переименовать в Башкирскую академию госслужбы имени Муртазы Рахимова. Это очень символично и правильно, потому что именно но сформировал систему управления тогда еще молодой республики, — сказал Радий Хабиров.



Напомним, первого президента Башкирии не стало 11 января. Церемония прощания с ним, на которую прилетел также Владимир Путин, проходила в ГКЗ Башкортостан.

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Фото: glavarb