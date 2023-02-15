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В Башкирии действуют бесплатные онлайн-консультации для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

В Башкирии действуют бесплатные онлайн-консультации для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

14:22, 15 фев 2023

Глава минобразования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о бесплатных онлайн-консультациях для сдающих ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, такие консультации для выпускников проводятся ежегодно по всем учебным предметам.



В этом году они стартуют 28 февраля и будут проходить каждый вторник и четверг с 15 до 17 часов с трансляцией на ютуб-канале.

Онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ начинаются с 1 марта и будут проводиться каждую среду и пятницу с 15 до 17 часов также с трансляцией.


«У выпускников школ и их педагогов будет возможность ознакомиться с типичными нарушениями, допущенными в 2022 году на экзаменах, с требованиями к проведению ЕГЭ и ОГЭ, критериями оценивания. В преддверии начала онлайн-консультаций дополнительно размещу ссылки, также вся информация будет размещена на сайте и в социальных сетях министерства», — написал министр в своем телеграм-канале.
Айбулат Хажин добавил, что с 22 по 25 мая очные консультации перед выпускными экзаменами для школьников будут проходить на базе школ.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: образование егэ консультации
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