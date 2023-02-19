В школах России хотят ввести уроки для родителей школьников

22:20, 19 фев 2023

По словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, нужно распространить практику проведения уроков «Разговоры о важном» на родителей школьников. В настоящее время решается вопрос о формате проведения занятий.



О таком решении министр заявил на расширенном заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.







В российских школах «Разговоры о важном» проводятся с 5 сентября прошлого года в формате классного часа. На нем учителя рассказывают о возможностях, которые создает государство для граждан. Целью урока является патриотическое воспитание подрастающего поколения, историческое просвещение и привитие духовных и нравственных ценностей.

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