В Башкирии в одном из районов из-за метели отменили занятия в нескольких школах

17:51, 27 фев 2023

Сегодня, 27 февраля, в Иглинском районе Башкирии из-за сильного снегопада, ветра и метели были отменены занятия у второй смены учащихся нескольких школ. Учебный процесс для детей организовали в дистанционном формате. Об этом в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова.







По словам чиновницы, мера коснулась школ в селах Иглино, Тавтиманово, Кудеевский, Урман, Улу-Теляк, Акбердино, Карамалы и Алаторка. Также были отменены занятия в кружках и секциях.



– Уважаемые родители, просим с пониманием отнестись к ситуации и обратите, пожалуйста, внимание на занятость детей дома, – обратилась к жильцам Насырова.

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Фото: newsbash.ru