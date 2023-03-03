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Глава Башкирии подписал указ о ежегодных грантах молодым ученым в размере 200 млн рублей

Глава Башкирии подписал указ о ежегодных грантах молодым ученым в размере 200 млн рублей

14:57, 03 мар 2023

Глава Башкортостана Радий Хабиров изменил указ, касающийся поддержки молодых научно-педагогических работников высшего образования в республике. Документ опубликовали на портале правовой информации РБ.

Согласно указу, молодым специалистам выплатят грант в размере 200 миллионов рублей в год. Их претендентами могут стать сотрудники вузов и научных учреждений, финансируемых из федерального госбюджета, работающие в республике. Средства будут выделены из бюджета региона в виде субсидий. Указ вступил в силу с пятницы, 3 марта.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович указ гранты
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