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В Башкирии принимать детей в школы будут по-новому

В Башкирии принимать детей в школы будут по-новому

10:07, 14 мар 2023

Депутаты Курултая планируют внести изменения в Семейный кодекс Башкортостана. Парламентарии рассмотрят проект закона о порядке зачисления приемных детей в школы.



В 2020 году в РБ приняли закон, в соответствии с которым родители могли устраивать своих младших детей в тот же детсад или школу, куда зачислены старшие. Но при зачислении приемного ребенка в образовательное учреждение возникали затруднения. Проект закона предоставит такие же права приемным детям.


- Часто возникает ситуация, когда семья, переехав в другое место, не может устроить младшего ребенка в ту же школу. Братья и сестры оказывались оторванными друг от друга, а родителям приходилось тратить время на то, чтобы возить детей в разные школы. Сейчас предполагается расширить круг детей: опекуны, приемные и патронатные родители смогут воспользоваться тем же правом", - сообщил Константин Толкачев, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан.

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Источник: proural.info
Теги: образование курултай законопроект
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