В Уфе выросла стоимость горячего питания в школах

12:04, 14 мар 2023

Администрация Уфы установила стоимость бесплатного горячего питания в школах города. Напомним, на него имеют право семьи участников СВО, а также беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины.



Согласно документу, с 1 января 2023 года стоимость бесплатного сбалансированного горячего питания в день составляет:



для школьников 1-4 классов:

- завтрак — не менее 63,80 рубля;

- обед — не менее 71,82 рубля;

- полдник — не менее 45 рублей;







для школьников 5-11 классов:

- завтрак — не менее 60 рублей;

- обед — не менее 70 рублей;

- полдник — не менее 45 рублей;



для детей, прибывших с территорий Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей:

- завтрак — не менее 78,20 рубля;

- обед — не менее 89,45 рубля.

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