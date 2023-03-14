В Уфе выросла стоимость горячего питания в школах
12:04, 14 мар 2023
Администрация Уфы установила стоимость бесплатного горячего питания в школах города. Напомним, на него имеют право семьи участников СВО, а также беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины.
Согласно документу, с 1 января 2023 года стоимость бесплатного сбалансированного горячего питания в день составляет:
для школьников 1-4 классов:
- завтрак — не менее 63,80 рубля;
- обед — не менее 71,82 рубля;
- полдник — не менее 45 рублей;
для школьников 5-11 классов:
- завтрак — не менее 60 рублей;
- обед — не менее 70 рублей;
- полдник — не менее 45 рублей;
для детей, прибывших с территорий Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей:
- завтрак — не менее 78,20 рубля;
- обед — не менее 89,45 рубля.
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Источник:
proural.info
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