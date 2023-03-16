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Стало известно, когда в Уфе пройдет Последний звонок

Стало известно, когда в Уфе пройдет Последний звонок

11:16, 16 мар 2023

Последний звонок в Уфе для выпускников 2023 года состоится 19 мая. Распоряжение подписал уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев. Документ размещен на официальном интернет-портале мэрии Уфы.

Руководителям районов города и прочим службам дано поручение принять соответствующие меры по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений среди выпускников. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации столицы Гулларию Яльчикаеву.



Ранее сообщалось, что в день проведения мероприятий действует "сухой закон": розничная реализация алкоголя будет запрещена, однако запрет не касается заведений общепита.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа образование
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