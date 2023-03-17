Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования

17:47, 17 мар 2023

Главой Башкортостана Р. Хабировым был подписан указ о поощрении лучших педагогов дошкольного образования. Документ разместили на официальном сайте правовой информации республики.







Победители и лауреаты регионального профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимое в его рамках состязание «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» будут получать такие поощрения каждый год.



Два победителя этих конкурсов получат по 50 000 рублей. Остальные четыре лауреата каждого из конкурсов получат вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.





В указе говорится, что денежные премии учреждены в целях поддержки и поощрения лучших работников в области дошкольного образования.

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