Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования
17:47, 17 мар 2023
Главой Башкортостана Р. Хабировым был подписан указ о поощрении лучших педагогов дошкольного образования. Документ разместили на официальном сайте правовой информации республики.
Победители и лауреаты регионального профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимое в его рамках состязание «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» будут получать такие поощрения каждый год.
Два победителя этих конкурсов получат по 50 000 рублей. Остальные четыре лауреата каждого из конкурсов получат вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.
В указе говорится, что денежные премии учреждены в целях поддержки и поощрения лучших работников в области дошкольного образования.
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