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Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования

Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования

17:47, 17 мар 2023

Главой Башкортостана Р. Хабировым был подписан указ о поощрении лучших педагогов дошкольного образования. Документ разместили на официальном сайте правовой информации республики.



Победители и лауреаты регионального профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимое в его рамках состязание «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» будут получать такие поощрения каждый год.

Два победителя этих конкурсов получат по 50 000 рублей. Остальные четыре лауреата каждого из конкурсов получат вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.


В указе говорится, что денежные премии учреждены в целях поддержки и поощрения лучших работников в области дошкольного образования.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович указ выплаты
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