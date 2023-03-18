Студентам Башкирии чьи родственники участвуют в СВО окажут поддержку

23:07, 18 мар 2023

В Башкортостане заработал ситуационный центр для помощи студентам, чьи родственники принимают участие в СВО (специальной военной операции). Информацию об этом передал интернет-ресурс "Объясняем. Башкортостан".



Специалисты портала сообщили, что обратившимся предоставят как психологическую, так и юридическую консультацию по подавляющему большинству вопросов. Данный центр был создан при участии совета ректоров республики.



Помощь можно получить по телефону: 8 (800) 550-67-01 в будние дни с 9.00 до 17.00.



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