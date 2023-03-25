Учителем года в Башкирии стал Артем Баянов

22:16, 25 мар 2023

Глава администрации г. Уфа Ратмир Мавлиев порадовал жителей города новостью о том, что учитель математики, преподающий в гимназии №39 Артем Баянов, завоевал победу на республиканском этапе конкурса «Учитель года». Эта заслуженная победа не только является достижением самого педагога, но и делает наш город гордым и уважаемым в образовательной среде.







В своей публикации Мавлиев отметил, что педагог преуспел в конкурсе благодаря своим высоким профессиональным навыкам, терпению и умению вдохновлять учеников на достижение высоких результатов. Теперь, после такой важной победы, Баянов представит нашу республику на федеральном этапе конкурса, который состоится в Московской области в текущем году.





Мы хотим поздравить Артема Баянова с победой и пожелать ему не только новых, но и не менее ярких успехов в будущем. Его стоящая работа и усердие в качестве учителя, воспитывающего будущее общество, будут всегда оставаться важными для нашего региона. Желаем ему дальнейших достижений и благодарим за его труд и вклад в образование нашей страны.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Ратмир Мавлиев