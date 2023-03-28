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Глава Башкирии сообщил отличные новости касательно школ

Глава Башкирии сообщил отличные новости касательно школ

11:13, 28 мар 2023

В Башкортостане стартовал капитальный ремонт школ. Он уже начался в 74 из 77 запланированных образовательных учреждениях. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал Р. Хабиров. 



Как сообщил глава региона, на данные цели было выделено 3,6 миллиарда руб.

"В 2022 году мы получили из федерального бюджета на эти цели 2,94 миллиарда рублей, в 2023 году уже 3,6 миллиарда. Дополнительно 640 миллионов рублей поступят из бюджета Башкирии", - поделился он информацией.


Ученики образовательных организаций, в которых проводится ремонт, будут распределены по другим школам. Классы также могут быть направлены в другие подходящие помещения - детские сады, колледжи или дома культуры.  Также может быть использовано дистанционное обучение, когда ребята получают знания удаленно, посредством сети Интернет. 

Глава РБ попросил потерпеть временные неудобства, поскольку "морально" и "физически" устаревшие школы "меняются до неузнаваемости".

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович ремонт
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